النصر الكويتي يطلب تيسير الجاسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج الرياض

كثف نادي النصر الكويتي مفاوضاته مع قائد فريق الأهلي السابق الدولي تيسير الجاسم (35 سنة) سعيا لكسب خدمات اللاعب في المنافسات الكويتية المحلية بعد تعثر مفاوضاته مع العربي الكويتي بعد الاختلاف على بعض بنود العقد.

وكان الجاسم انتقل الصيف الماضي إلى فريق الوحدة، لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، ولكنه قرر بعد 6 أشهر فقط العودة مرة أخرى إلى الأهلي، مبديا أمنيته في توديع الملاعب عبر بوابة النادي إلا أنه فضل ترك المساحة للاعبين الصاعدين وخوض تجربة احترافية خليجية.

وخاض الجاسم تجربتين قصيرتين مع ناديي الغرافة وقطر القطريين، وذلك بنظام الإعارة عامي 2007 و2009، وسجل 134 مباراة دولية مع المنتخب السعودي الكروي الأول، وكانت مسيرته الكروية بدأت من الفئات السنية لنادي هجر بالأحساء عام 1995، لينضم للأهلي عام 2003 في سن مبكرة من عمره.