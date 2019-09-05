نصراوي: تسريح ومقايضة مرابط كذبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري الرياض

نفى مصدر داخل البيت النصراوي نية الإدارة، ممثلة في الدكتور صفوان السويكت، تسريح نجم الفريق المغربي نورالدين مرابط بمقايضة أو بيع عقد قبل إغلاق فترة الانتقالات الحالية.

وقال المصدر لـ»مكة» إن ما جرى تداوله تجاه مرابط الذي يرتبط مع النصر بعقد يمتد إلى 3 أعوام كذبة عارية من الصحة، مشيرا إلى أنه أحد النجوم الذين ساهموا في تحقيق النصر بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الاستثنائية الموسم الماضي، ويعد أحد الأدوات المهمة لدى المدير الفني للفريق، البرتغالي فيتوريا في استحقاقات النصر في البطولة الآسيوية، علاوة على أنه المحترف الوحيد من بين الأجانب السبعة في صفوف الفريق الذي سدد عقده بالكامل.

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وأضاف أن فكرة مقايضة مرابط بأحد لاعبي الأندية الأخرى لم تطرح نهائيا، وأن لاعب نادي الأهلي سلمان المؤشر كان قريبا من ارتداء شعار النصر دون المقايضة بأحد، إلا أن تأخير تنصيب إدارة النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت وعملية التسلم والتسليم حالت دون توقيع اللاعب رسميا.

وأشار إلى أن فيتوريا لم يطلب خدمات لاعب الهلال سلمان الفرج باعتبار أن الفريق يمتلك نجوما عدة يشغلون المركز، أبرزهم بيتروس وعبدالله الخيبري وعبدالرحمن الدوسري.

يذكر أن الأمير منصور بن مشعل المشرف على فريق كرة القدم بنادي الأهلي، أكد أنه تدخل في إيقاف صفقة سلمان المؤشر مع النصر بعد أن استنجد بهيئة الرياضة مطلع الشهر الماضي.

من جهة أخرى ثمنت إدارة النصر برئاسة السويكت جهود الإدارة السابقة برئاسة سعود السويلم، وقالت إنهم قدموا عملا احترافيا وجهودا أسعدت الجماهير النصراوية، ورفضت الإسقاط على كل من خدموا النصر في إشارة واضحة إلى تصريحات النجم السابق ماجد عبدالله ضد إدارة السويلم.