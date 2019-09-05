المبارزة يطلق هوية بطولة المملكة المفتوحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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دشن الاتحاد السعودي للمبارزة الهوية والشعار الجديد لبطولة المملكة للمبارزة المفتوحة للبنين والسيدات، التي تتضمن 3 جولات للبنين «ماسية، ذهبية، فضية»، و4 جولات للسيدات «ماسية، ذهبية، فضية، برونزية».
وأجرى الاتحاد تغييرا على نظام البطولة بتقسيم الفرق إلى مجموعتين في دور الثمانية، بحيث تتكون كل واحدة من 4 فرق، كما تم السماح للاعبين المقيمين والمواليد والخليجيين بالمشاركة في جميع الجولات، لتحقيق أهداف الاتحاد وزيادة الاحتكاك والمنافسة.
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