المبارزة يطلق هوية بطولة المملكة المفتوحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض

دشن الاتحاد السعودي للمبارزة الهوية والشعار الجديد لبطولة المملكة للمبارزة المفتوحة للبنين والسيدات، التي تتضمن 3 جولات للبنين «ماسية، ذهبية، فضية»، و4 جولات للسيدات «ماسية، ذهبية، فضية، برونزية».

وأجرى الاتحاد تغييرا على نظام البطولة بتقسيم الفرق إلى مجموعتين في دور الثمانية، بحيث تتكون كل واحدة من 4 فرق، كما تم السماح للاعبين المقيمين والمواليد والخليجيين بالمشاركة في جميع الجولات، لتحقيق أهداف الاتحاد وزيادة الاحتكاك والمنافسة.