3 ألعاب سعودية في خليجية الألعاب المائية بالكويت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك الاتحاد السعودي للسباحة في البطولة السابعة والعشرين للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقام منافساتها في دولة الكويت خلال الفترة من 5 - 8 سبتمبر الحالي، وذلك بمنتخبات السباحة والغطس وكرة الماء.

وتتكون البعثة من 45 لاعبا، 8 لاعبين في الغطس و15 في كرة الماء و22 سباحا في لعبة السباحة، وذلك برئاسة رئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني ونائبه الدكتور قاسم الزهير وعدد من الكوادر الإدارية والتدريبية، وتأتي المشاركة بعد الاستعداد لجميع الألعاب، وذلك من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية لهذه البطولة وبقية المنافسات.