أمير مكة يستقبل أعضاء منتخب المملكة للبولينج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، أعضاء منتخب المملكة للبولينج فئة الصم بمناسبة تحقيقهم المركز الثالث على مستوى العالم. وهنأ الأمير خالد الفيصل أعضاء الفريق بمناسبة تحقيق المركز الثالث سائلا الله لهم التوفيق في المسابقات المقبلة. فيما عبر أعضاء الفريق عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة، مؤكدين حرصهم على تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات العالمية المقبلة.



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