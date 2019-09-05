الأهلي يختبر قوته أمام ضمك استعدادا للفرسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستثمر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فترة التوقف الحالية للدوري بخوض مباراة ودية أمام فريق ضمك بعد غد على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.

واستقر المدير الفني للفريق برانكو إيفانكوفيتش على خوض المباراة من أجل الاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية لعناصر الفريق خلال فترة التوقف الدولي، وقررت إدارة النادي فتح مدرجات الملعب لجماهير الفريق الراغبة في حضور المباراة مجانا، كما ستخصص مدرجات للعائلات.

وتأتي مباراة الأهلي في إطار الاستعداد لمواجهة الوحدة، 24 سبتمبر الحالي، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.