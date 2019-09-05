الشباب يضم السنغالي ندياي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن نادي فياريال رسميا أمس عن انتقال لاعبه السنغالي ألفريد ندياي لفريق الشباب السعودي.

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ويأتي رحيل ندياي عن النادي الإسباني بعد 3 مواسم، لم يقض خلالها موسما كاملا بين صفوف الفريق، وشارك في 17 مباراة لم يخض منها سوى 3 كاملة.

وبلغت قيمة الصفقة 6 ملايين يورو، حصل عليها نادي الغواصات الصفراء، الذي اضطر أولا لفسخ عقد إعارة لاعب الوسط مع مالاجا، الذي كان يحظى بخيار شراء إجباري للسنغالي.

وكان اللاعب صاحب الـ29 عاما، انضم لفياريال في موسم 2016-2017 قادما من ريال بيتيس، مقابل 8 ملايين يورو تقريبا، بعقد مدته 5 مواسم.