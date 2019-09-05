24 مدينة سعودية تستقبل أكاديميات هيئة الرياضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس الرياض

يطلق معهد إعداد القادة أكاديميات الهيئة العامة للرياضة للفئات السنية من عمر 6 إلى 11، للأعمار من مواليد عام 2007 وحتى عام 2012 في جميع الرياضات الجماعية والفردية «بنين وبنات» بدءا بكرة القدم، وذلك في مدينة الرياض، كمرحلة أولى ضمن الخطة التي وضعت لاستهداف 24 مدينة حول المملكة للفترة المقبلة، تحت إشراف خبراء ومدربين عالميين مع الالتزام بتوظيف الكفاءات الوطنية من المدربات والمدربين السعوديين في جميع الألعاب، تحقيقا لرؤية الهيئة العامة للرياضة المتضمنة في جزئياتها تأهيل نشء موهوب يستطيع المنافسة في المحافل القارية والدولية.

وتقرر أن تكون الانطلاقة برياضة كرة القدم في سبتمبر الحالي بمدينة الرياض، وكرة السلة في أكتوبر المقبل بالمدينة المنورة، وكذلك كرة اليد في أكتوبر من السنة الحالية في المنطقة الشرقية، وسيعلن المعهد عن تفاصيل مقر الأكاديمية الأولى في الرياض وآلية التسجيل ومواعيد انطلاق بقية الألعاب خلال الفترة الزمنية المقبلة بعد إكمال جميع الترتيبات مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد مدير عام معهد إعداد القادة عبدالله بن فيصل حماد، أن الأكاديميات الرياضية وضعت لتأهيل وتطوير الفئات السنية الواعدة، التي تعـد اللبنة الأساسية في التكوين الرياضي الصحيح، ومساحة مميزة لتطوير الكفاءات التدريبية الوطنية.