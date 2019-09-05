«الذوق العام» تستضيف اجتماع اتحاد القدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الدمام

يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ظهر اليوم اجتماعه الدوري الثاني في مقر الجمعية السعودية للذوق العام بمدينة الدمام، تزامنا مع مباراة المنتخب الأول الودية أمام منتخب مالي.

وسيشهد جدول أعمال الاجتماع الذي يترأسه رئيس المجلس ياسر المسحل عددا من المواضيع التي تتضمن تنفيذ خطة عمل مجلس الإدارة، حيث سيتم اعتماد محضر الاجتماع الأول، وعرض ما تم عمله في الفترة السابقة، وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، ومناقشة تخصيص دعم مالي لمكاتب محاماة رياضية متخصصة لأندية الدرجتين الأولى والثانية، إضافة إلى ذلك النظر في تشكيل اللجان المالية والفنية والطبية والتجارية، والاطلاع على لائحة مكافأة حكام ومقيمي دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، وعرض الموقف المالي للاتحاد، والاطلاع على المقترحات المقدمة من الأعضاء، ومناقشة تشكيل رابطة لدوري الدرجة الثانية.