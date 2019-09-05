شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يعود لتدريباته استعدادا للقاء العربى الكويتى في البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق الإتحاد السكندرى اليوم إلى تدريباته بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام بعد الخسارة من الزمالك بهدف مقابل للاشئ فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر استعدادا لبداية الدورى المزمع انطلاقه نهاية الشهر الجارى ، بالإضافة للإستعدادا لمباراة العربى الكويتى فى إياب دور الـ32 للبطولة العربية .

ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى إلى تجهيز اللاعبين الذين لم يشاركوا فى لقاء الزمالك مثل احمد رفعت ورزاق سيسيه ومحمد ناجى جدو للحاق بمباريات الفريق المقبلة بعدما ظهر تأثر الفريق بغيابهم فى لقاء الزمالك .