انطلاق بطولة الصين المفتوحة للاسكواش "جي بي مورجان" اليوم...

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جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الخميس منافسات المرحلة الثانية من بطولة الصين المفتوحة للاسكواش "جي بي مورجان"، والتي تقام بالصين في الفترة بين 4 إلى 8 سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وتشهد مباريات هذه المرحلة صدامات قوية بين اللاعبين المصريين كان أبرزها المواجهة المصرية بين الثنائي علي فرج المصنف الأول وبطل العالم، ويوسف سليمان، وجاءت مباريات المرحلة الثانية كالتالي:
منافسات الرجال:
علي فرج vs يوسف سليمان
مصطفى عسل vs الانجليزي توم ريتشاردز
مازن هشام vs الانجليزي أدريان والر
مروان الشوربجي vs الاسباني إيكر بجاريس
عمر مسعد vs القطري عبد الله التميمي
محمد الشوربجي vs الفرنسي لوكاس سيرم
أما منافسات السيدات فجاءت كالتالي:
رنيم الوليلي vs ميلو فان
سلمى هاني vs ندى عباس
هانيا الحمامي vs أني او لاعبة هونج كونج
زينة مكاوي vs النيوزيلاندية جويل كينج
نور الطيب vs الاسترالية ريتشيل جرينهام
نادين شاهين vs الانجليزية أليسون ويترز
يثرب عادل vs الانجليزية فيكتوريا لوست
نوران جوهر vs الكندية دانيل لوتريني
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