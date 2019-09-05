شكرا لقرائتكم الاهلي يواصل تدريباته استعدادا لـ كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواصل فريق الكرة بالاهلي تدريباته على ملعه بالتتش إستعداداً لخوض مباراة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .
ويسافر الاهلي إلى غينيا الاستوائية يوم 11 سبتمبر الجاري لخوض مباراة كانو سبورت يوم 14 الشهر ذاته ، ويُنهي مسئولو الاهلي حالياً إجراءات السفر والتطعيمات اللازمة للاعبين والجهاز الفني قبل السفر إلى غينيا.
ومن المقرر أن يسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري البعثة بـ48 ساعة من أجل إنهاء الترتيبات الخاصة بالبعثة وحجز فندق الأقامة وملاعب التدريب وغيرها من إحتياجات الفريق في الرحلة الغينية التى ستكون الأولى للمدرب الجديد للفريق رينيه فايلر.
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