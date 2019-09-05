مرتضى منصور يوضح حقيقة تهديد كاف باستبعاد الزمالك من أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الاتحاد الأفريقي لم يُهدد ناديه من سحب رخصة مشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن كاف خاطب مسؤولي نادي الزاملك لإنهاء أزمة مستحقات البوركيني عبدالله سيسيه مهاجم الفريق السابق، البالغة 160 ألف دولار؛ لتجنب الاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.

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مرتضى منصور، أضاف خلال مداخلة أُجريت معه بفضائية المحور ـ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"الاتحاد الأفريقي أرسل خطابًأ عامًا لكل الأندية يُفيد بضرور سداد أي مبالغ مستحقة لأي لاعب قبل تاريخ 30 سبتمبر حتى تكون رخصة مشاركة الأندية في البطولات سارية".

وتابع رئيس الزمالك:"الاتحاد الأفريقي خصم 160 ألف دولار بالفعل من مستحقات كان لدينا عنده والأمر انتهى".

وأتم حديثه بالتطرق إلى أزمة احتجاز ملابس الفريق ومتعلقات لاعبهم المغربي أشرف بن شرقي في المطار.