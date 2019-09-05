مرتضى منصور: نهائي الكأس لن يقام في برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد القادر سعيد:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن مباراة نهائي كأس مصر بين فريقه وبيراميدز لن تقام على استاد برج العرب في الإسكندرية كما تردد.

وفي تصريحات لبرنامج الزمالك الرسمي قال مرتضى منصور :"المباراة لن تقام في برج العرب، استاد الإسماعيلية سيستضيف المباراة النهائية، أو استاد الإسكندرية".

وكانت تقارير قد أشارت إلى توصل لجنة إدارة اتحاد الكرة إلى اتفاق مع الأندية والأمن بشأن استضافة ملعب الجيش في برج العرب للنهائي.

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وأضاف رئيس الزمالك :"تواصلت مع مالك نادي بيراميدز، وأخبرني بموافقته على إقامة المباراة في أي ملعب، وأكد لي أنه زملكاوي".

وأتم مرتضى منصور :"سالم الشامسي مالك بيراميدز الجديد امتداد لتركي آل الشيخ الذي أتمنى له التوفيق في تجربته الجديد وأرسل له السلام".

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الوقت الإضافي في قبل النهائي، بينما بلغ بيراميدز المباراة النهائية بالفوز بثنائية نظيفة على بتروجيت.