تصريحات الأربعاء.. انضمام باسم مرسي للإنتاج.. وتحديد ملعب نهائي كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعاء
الإنتاج لمصراوي: تعاقدنا مع باسم مرسي "مجانًا".. الزمالك لم يقيده
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