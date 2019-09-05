ساري يعود لقيادة تدريبات يوفنتوس بعد غيابه بسبب المرض

أكد نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن مدرب الفريق ماوريسيو ساري قاد جزءاً من تدريب الفريق، وذلك بعد تعافيه من الالتهاب الرئوي. وعانى ساري من المرض لمدة شهر، ولم يحضر مباراتي يوفنتوس أمام بارما ونابولي في المرحلتين الأولى والثانية من بطولة الدوري. وتولى جيوفاني مارتوسيللو مساعد ساري، المسؤولية، فيما كان الأخير يشاهد الجلسات التدريبية للفريق عبر شرائط الفيديو. ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ست نقاط، بفارق الأهداف خلف انتر ميلان المتصدر.

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