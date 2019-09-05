رياضة | الزمالك اليوم يشكي سيد عبدالحفيظ بعد واقعة "الميكروباص"

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تلقى سيباستيان ديسابر مدرب نادي بيراميدز، نبأ صادم قبل المواجهة المرتقبة ضد منافسه الزمالك ويأتي ذلك يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر 2019.
ويشتكي عماد نبيل دونجا، لاعب وسط فريق بيراميدز من بعض الآلام فى العضلة الأمامية وبذلك باتاللاعب مهدداً بالغياب عن مباراة فريقه المقبلة ضد الزمالك في نهائي الكأس.
ويسابق الجهاز الطبي في نادي بيراميدز الزمن من أجل تأهيل الثلاثي أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق بالإضافة إلى الثنائي رجب بكار الظهير الأيمن وإيريك تراوري والذي يعد أحد أهم أوراق المدرب ديسابر.
والجدير بالذكر أن نادي الزمالك قد تأهل إلى النهائي بعد أن تخطى عقبة الاتحاد السكندري بصعوبة بالغة بنتيجة هدف دون مقابل، بينما بيراميدز قد تمكن من الوصول للنهائي على حساب بتروجيت بنتيجة هدفين دون رد.
طريق الزمالك وصولاً إلى النهائي:
استهل الزمالك مشواره بمواجهة منية سمنود بدور الـ32 وفاز بهدف نظيف ثم فاز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين بدور الـ16 وبعد ذلك تمكن من المرور من مصر المقاصة في دور ربع النهائي بهدف نظيف وأخيراً الفوز في نصف النهائي على الاتحاد السكندرب بهدف نظيف.
طريق بيراميدز وصولاً إلى النهائي:
بدأ فريق بيراميدز مشواره بالفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين بدور الـ32 ثم تخطي عقبة الأهلي بدور الـ16 بنتيجة هدف دون مقابل وفي ربع نهائي البطولة تم فاز على حرس الحدود بنتيجة هدفين نظيفين وبنفس النتيجة تخطي بتروجيت في دور نصف النهائي.