رياضة | موعد مباراة اسبانيا ضد رومانيا في تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة اسبانيا ضد رومانيا في تصفيات أمم أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف منتخب رومانيا على أرضه منافسه إسبانيا مساء اليوم الخميس والموافق 5/9/2019 وتأتي تلك المباراة التي سوف تجمع بينهما ضمن الدور التأهيلي من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو"، مشاهدة مباراة اسبانيا ورومانيا بث مباشر.



وتعد مباراة قوية بين الطرفين حيث يسعى منتخب اسبانيا للعودة مجدداً للمستوى المعهود عنه واستعادة أمجاده عالمياً مع الأسماء الجديدة التي ظهرت على الساحة الإسبانية وينتظر أن تكون إضافة قوية للماتادور.

- موعد مباراة اسبانيا ورومانيا:

يستضيف منتخب رومانيا على ملعبه "أرينا ناسيونال" نظيره اسبانيا مساء اليوم الأحد عند الساعة 8:45 بتوقيت مدينة القاهرة و9:45 بتوقيت مكة المكرمة و10:45 بتوقيت أبو ظبي، شاهد بث مباشر لمباراة اسبانيا اليوم كورة لايف kora live.

وكانت آخر مباراة خاضها المنتخب الاسباني ضد السويد بتاريخ 10 يونيو في تصفيات يورو وانتهت بفوز الماتدور بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل على زملاء السويدي زلاتان ابراهيموفيتش. Advertisements

وينتظر أن يلعب المنتخب الاسباني مباراة ثانية في التصفيات الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي أمام جزر فارو يوم 8 سبتمبر الجاري، ويأتي ترتيب مجموعة اسبانيا قبل هذه المباراة كالتالي: 1- اسبانيا: 12 نقطة

2- رومانيا: 7 نقاط

3- السويد: 7 نقاط

4- النرويج: 5 نقاط

5- مالطا: 3 نقاط

6- جزر فارو: بدون نقاط ويدخل منتخب رومانيا مباراته ضد اسبانيا بمعنويات مرتفعة خاصة بعد فوز بالمباراة الماضية على مالطا برباعية نظيفة.

- تشكيلة منتخب أسبانيا المتوقعة لخوض مباراة رومانيا:



حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: جوردي ألبا، ماريو هيرموسو، سيرخيو راموس، داني كارفخال

خط الوسط: لورينتي، سيرجيو بوسكيتس، داني سيبايوس

خط الهجوم: رودريجو، سارابيا، باكو ألكاسير