رياضة | نيمار يثير الجدل من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يثير الجدل من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي مثير للجدل حتى بعد إنتهاء فترة الإنتقالات الصيفية وعدم إنتقاله لصفوف برشلونة الإسبانى وبقائه فى النادى الباريسي بعدما نشر صورة غامضة على الانترنت.

ونشر نيمار عبر حسابه على موقع التواصل Advertisements الإجتماعى "إنستجرام" صورة تجمع بينه وبين زملائه فى منتخب السيليساو وهو يضحك بشذة ومكتوب بها "السعادة" وهو ما فسره البعض لأمرين.

الأمر الأول هو أن نيمار يقوم بالرد على التقارير الصحفية التى أشارت أن اللاعب يجهش بالبكاء منذ إنتهاء فترة الإنتقالات الصيفية وعدم رحيله لبرشلونة.

والأمر الثانى هو أنه يكون سعيداً عنجما يكون خارج صفوف باريس سان جيرمان بعد توتر العلاقة بينه وبين إدارة النادى والجماهير خلال الفترة السابقة.