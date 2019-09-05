رياضة | نيمار يثير الجدل من جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يثير الجدل من جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
مازال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي مثير للجدل حتى بعد إنتهاء فترة الإنتقالات الصيفية وعدم إنتقاله لصفوف برشلونة الإسبانى وبقائه فى النادى الباريسي بعدما نشر صورة غامضة على الانترنت.
ونشر نيمار عبر حسابه على موقع التواصل
الأمر الأول هو أن نيمار يقوم بالرد على التقارير الصحفية التى أشارت أن اللاعب يجهش بالبكاء منذ إنتهاء فترة الإنتقالات الصيفية وعدم رحيله لبرشلونة.
والأمر الثانى هو أنه يكون سعيداً عنجما يكون خارج صفوف باريس سان جيرمان بعد توتر العلاقة بينه وبين إدارة النادى والجماهير خلال الفترة السابقة.
وقدم نادى برشلونة الإسبانى العديد من العروض لضم نيمار من بينهم تقديم عرض يشمل 100 مليون يورو وأيضاً وجود لاعبين داخل الصفقة وهم عثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش ولكن تم رفضه من إدارة باريس ثم التقدم بعرض أخر بطلب إستعارة نيمار مع خيار إلزامية الشراء الموسم القادم بمبلغ 170 مليون يورو ولكن أيضاً تم رفضه من إدارة باريس وفضلت بقاء اللاعب ضمن صفوفها الموسم القادم