رياضة | موعد مباراة منتخب المغرب ضد بوركينا فاسو والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة منتخب المغرب ضد بوركينا فاسو والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب المغرب مباراة قوية ضد نظيره بورمينا فاسو مساء يوم الجمعة والموافق 6/9/2019 في إطار المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخبين استعداداً لمباريات المرحلة المقبلة في التصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا.



- موعد مباراة المغرب ضد بوركينا فاسو:

وتنطلق موقعة منتخبي المغرب وبوركينا فاسو الودية على استاد مراكش في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت أبوظبي، مشاهدة مباراة المغرب ضد بوركينا فاسو كورة لايف kora live.

وكان منتخب المغرب قد خرج من دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 بعد خسارته المفاجئة للجميع أمام بنين بركلات الترجيح وهو الأمر الغريب حيث تصدر أسود الأطلس مجموعتهم برصيد 9 نقاط ولم يتوقع الجمهور أن يخرجوا مبكراً رغم أن الفريق يملك لاعبين من العيار الثقيل مثل حكيم زياش نجم أياكس أمستردام.

وينتظر أن يخوض منتخب المغرب مباراة ودية ثانية خلال فترة التوقف الدولي ضد النيجر في يوم العاشر من سبتمبر على استاد مراكش في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

ويلعب منتخب المغرب هذه المباراة تحت قيادة المدرب البوسني المعروف وحيد خليلهودزيتش الذي جاء خلفاً للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل عقب الخروج الأفريقي ليقود المنتهب السعودي في تجربة آسيوية هي الأولى له خارج الأدغال الأفريقية. Advertisements

قائمة منتخب المغرب المعلنة لمباراة بوركينا فاسو:



حراسة المرمى: ياسين بونو – منير المحمدي – أحمد رضا التكناوتي خط الدفاع: أنس الزنيتي – عمر بوطيب – نبيل درار– بدر بانون – جواد ياميق– غانم سايس – يونس عبد الحميد– فؤاد شفيق - عصام شباك الوسط: وليد الكارتي– فيصل فجر – المهدي بوربيعة– سفيان أمرابط – يوسف آيت بناصر – أمين حاريت – سفيان بوفال - المهدي كارسيلا – نور الدين أمرابط – حكيم زياش – يونس بلهندة – عادل تاعرابت خط الهجوم: وليد أزارو - رشيد العليوي