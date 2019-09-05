رياضة | كأس مصر.. هل يكون بيراميدز البطل رقم 13 فى تاريخ الكرة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كأس مصر.. هل يكون بيراميدز البطل رقم 13 فى تاريخ الكرة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة المصرية مباراة نهائي بطولة كأس مصر والذى تحدد طرفى المباراة النهائية والتى ستكون بين ناديي الزمالك وبيراميدز فى اللقاء المقرر إقامته يوم 8 سبتمبر الجارى.

وصعد نادى بيراميدز لنهائي بطولة كأس مصر لأول مرة فى تاريخه ويصعد للنهائي الأول فى تاريخه على مستوى كل البطولات ليكون أمامه فرصة لدخول التاريخ فى حال التتويج باللقب سيكون البطل رقم 13 فى تاريخ الكرة المصرية للبطولة الأعرق والأقدم والتى إنطلقت عام 1921.

وكان 12 نادى من قبل ببطولة كأس مصر يتصدرهم النادى الأهلى والذى فاز باللقب 36 مرة كان أخرهم عام 2017 بعد الفوز على المصري بهدفين لهدف سجل للمصري عبدالله بيكا وأحرز هدفي الأهلى عمرو جمال وأحمد فتحى، ثم يليه نادى الزمالك والذى توج باللقب 26 مرة كان أخرها العام الماضي 2018 بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى اللقاء بهدف لكل فريق سجل لسموحة حسام حسن وتعادل للأبيض كابونجو كاسونجو.

بينما هناك 10 أندية أخرى فازوا ببطولة الكأس من بينهم ناديين توجوا باللقب 6 مرات وهم : الاتحاد السكندرى والذى توج باللقب أعوام 1926 و1936 و1948 و1963 و1973 و1976 وأيضا فاز نادى الترسانة باللقب 6 مرات أعوام 1923, 1929, 1954, 1965, 1967, 1986.

Advertisements

وحصد نادى المقاولون العرب اللقب 3 مرات أعوام 1990, 1995, 2004.

بينما هناك 4 أندية حصدوا لقب كأس مصر مرتين وهم الإسماعيلي عامي 1997, 2000 ونادى إنبي عامي 2005, 2011 ونادى الأولمبي أعوام 1933 و1934 وحرس الحدود 2009, 2010.

وهناك 3 أندية حصدت اللقب مرة واحدة وهم الترام عام 1939 والقناة عام 1964 والمصري عام 1998.

وحقق نادى بيراميدز إنجاز كبير بالوصول للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على بتروجت بهدفين سجلهم إيريك تراورى وإبراهيم حسن بينما نادى الزمالك صعد للنهائي للمرة الثانية على التوالى بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف أحرزه مصطفي محمد فى الوقت الإضافي بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.