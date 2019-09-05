رياضة | موعد مباراة منتخب السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة منتخب السعودية ضد مالي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام مباراة ودية قوية سوف تجمع بين المنتخب السعودي ضد مالي مساء اليوم الخميس والموافق 5/9/2019 في إطار استعدادات الأخضر لخوض مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتنطلق مباراة منتخب السعودية ضد مالي مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت دولة الإمارات، مشاهدة مباراة السعودية ومالي كورة أون لاين kora on line.

وتشهد مباراة السعودية ومالي الظهور الأول للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي تم التعاقد معه مؤخراً لتدريب الأخضر السعودي وقيادة المنتخب إلى مونديال 2022 بقطر عل أمل أن يبني جيل قوي يستطيع أن يقدوه فنياً بشكل أفضل.

وكان رينارد قد أعلن منذ أيام قليلة عن قائمة منتخب السعودية التي ستكون معه في معسكر الدمام الاستعدادي لمواجهة اليمن المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ولكن قبلها سيخوض مباراة ودية تحضيرية ضد مالي والمقرر إقامتها اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وينتظر أن يتم نقل المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخب السعودي ونظيره مالي عبر البث المباشر والحي على قناة السعودية الرياضية ksa sport 1 والتي أعلنت عن إذاعة تلك المباراة الودية بصوت المعلق سمير المعيرفي. Advertisements

ويدخل المدرب هيرفي رينارد تلك المباراة على أمل أن يظهر الفريق بمستوى جيد ويحدد من خلالها التشكيلة الأساسية لمباراة اليمن والوقوف على مستوى بعض اللاعبين ومعرفة أي منهم سيكون ضمن حساباته بشكل أساسي في الفترة المقبلة عامةً.

وسيلتقي منتخب السعودية يوم العاشر من سبتمبر الجاري مع نظيره اليمني في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 حيث يستضيف تلك المباراة ستاد البحرين الدولي في تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

وكانت القرعة قد أوقت منتخب السعودية ضمن منتخبات المجموعة الرابعة في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال 2022 ولكأس آسيا 2023 صحبة؛ اليمن وأوزبكستان وفلسطين وسنغافورة.

تشكيلة المنتخب السعودي المتوقعة أمام مالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: سلطان الغنام، عمر هوساوي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني

خط الوسط: سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، سالم الدوسري، عبدالفتاح عسيري، هتان باهبري

خط الهجوم: هارون كمار

والجدير بالذكر أن آخر ظهور للمنتخب السعودي كان ضد غينيا الاستوائية في المباراة الودية التي جمعت بينهما بتاريخ 19/3/2019 والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث سجل وقتها ثلاثية الأخضر؛ عبدالله الشامخ وعبدالفتاح آدم ومحمد خبراني.