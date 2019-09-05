رياضة | صحيفة الماركا تتغنى بتجربة نادي ألميريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة الماركا تتغنى بتجربة نادي ألميريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت صحيفة ماركا الاسبانية ، بتجربة نادي الميريا والذي قام بشراؤه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والطفرة الكبيرة التي بشهدها النادي حالياً

وأحتفلت الصحيفة الاسبانية بالخطط الجديدة التي تعبر عن الطموح الجديد الذي ظهر منذ وصول المالك السعودي الجديد .

وقالت الصحيفة أن "نادي الميريا لديه ثالث أصغر رئيس في هذه الفئة، وهو تركي آل الشيخ ( 38 عامًا) كما أن لديه أكثر الموظفين شبابًا وأن متوسط العمر يبلغ 24 عامًا، أي أقل بكثير من الغالبية العظمى من الأندية في الدرجة الأولى والثانية في إسبانيا.

وكبت الصحيفة تاكيدًا لحيوية النادي: "الفرق بين أصغر وأطول عمر في الفريق هو 17 عامًا".

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وتعمدت الصحيفة تسمية ألميريا بــ "الروخيبلانكوس" وهو إسم رغم أنه ينطبق على "المرية" ونادي "اتلتيكو مدريد" بحكم وجود اللونين (الأحمر والأبيض) في قميصي الناديين إلا أن استخدام الإسم هنا يعني التفضيل والتشبيه برحلة أتلتيكو مدريد الشهيرة من القاع إلى أحد أكثر ثلاثي القمة شراسة في اسبانيا واحد النماذج الحية على النجاح والتمرد على البقاء في ذيل القائمة.وقالت ماركا ان في نادي المرية الذي يدربه بيدرو إيمانويل ، يوجد لاعبان فقط يتجاوزان الثلاثين ، ويعدان الأقدم. هذه هي حالة حارس المرمى رينيه (35 عامًا) واللاعب روميرا (31 عامًا) ، بينما يمتلك الفريق لاعبين حديثي السن مثل أرفين أبياه (18 عامًا) وهو ثاني أصغر لاعب في اندية الدرجة الثانية باسبانيا وفالنتين جيمس (20 عامًا).

وقالت الصحيفة ان أحد الأهداف الرئيسية للفريق بعد وصول المالك الجديد ، السعودي تركي آل الشيخ ، كان التعاقد مع لاعبين شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و 23 عامًا لتجديد دماء الفريق.

وأشادت الصحيفة بروح النشاط والحيوية التي طبعت النادي في الفترة الأخيرة، مضيفة أنه منذ وصول المالك الجديد تم تعزيز صفوف النادي بـ 13 وجهًا جديدًا ، منهم فقط رادوساف بتروفيتش 30 عامًا. فيما يبلغ متوسط العمر المتوقع للباقي 22 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرية بذلك يكسر قاعدة مهمة في الكرة الإسبانية وهي ان كبار السن والمخضرمين وحدهم يحصدون الانتصارات وان هذا التوجه يدفع للتفاؤل.