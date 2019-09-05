رياضة | نهائي كأس مصر.. سجل الأبطال لآخر 10 سنوات يشهد تفوق زملكاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي كأس مصر.. سجل الأبطال لآخر 10 سنوات يشهد تفوق زملكاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة المصرية مباراة نهائي بطولة كأس مصر والذى تحدد طرفى المباراة النهائية بين ناديي الزمالك وبيراميدز فى اللقاء المقرر إقامته يوم 8 سبتمبر الجارى.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" سجل أبطال كأس مصر آخر 10 سنوات للبطولة الأقدم فى تاريخ كرة القدم المصرية والتى بدأت عام 1921.

_ سجل الأبطال أخر 10 سنوات

شهدت ال 10 سنوات الأخيرة تفوق لنادى الزمالك فى الفوز ببطولة كأس مصر بعدما توج باللقب 5 مرات بينما فاز الأهلى ببطولة وحيدة ونادى حرس الحدود مرة ونادى انبي مرة وتم إلغاء البطولة موسم 2011_2012 .

موسم 2009_2010 : نادى حرس الحدود بعد الفوز على النادى الأهلى بركلات الترجيح بعد التعادل فى المباراة بهدف لكل فريق كان سجل للأهلى وقتها محمد بركات وسجل للحدود أحمد سالم صافي

موسم 2010_2011 نادى إنبي بعد الفوز على نادى الزمالك بهدفين لهدف كان تقدم للأبيض المهاجم السابق عمرو زكى وتعادل لإنبي عادل مصطفي ثم أحمد عبد الظاهر سجل الهدف الثانى وهدف الفوز

موسم 2012_2013 نادى الزمالك بعد الفوز على وادى دجلة بثلاثيه سجل وقتها أحمد جعفر هدفين وشيكابالا هدف

Advertisements

موسم 2013_2014 نادى الزمالك بعد الفوز على سموحه بهدف سجله حازم إمام.

موسم 2014_2015 نادى الزمالك بعد الفوز على النادى الأهلى بهدفى باسم مرسي

موسم 2015_2016 نادى الزمالك بعد الفوز على النادى الأهلى بثلاثيه مقابل هدف سجل للزمالك وقتها باسم مرسي هدفين ومصطفي فتحى هدف وسجل للأهلى عبدالله السعيد.

موسم 2016_2017 النادى الأهلى بعد الفوز على المصري بهدفين لهدف سجل للمصري عبدالله بيكا وأحرز هدفي الأهلى عمرو جمال وأحمد فتحى

موسم 2017_2018 نادى الزمالك بعد الفوز على سموحه بركلات الترجيح بعد التعادل فى اللقاء بهدف لكل فريق سجل لسموحة حسام حسن وتعادل للأبيض كابونجو كاسونجو

وحقق نادى بيراميدز إنجاز كبير بالوصول للمباراة النهائية لأول مرة فى تاريخه بعد الفوز على بتروجت بهدفين سجلهم إيريك تراورى وإبراهيم حسن بينما نادى الزمالك صعد للنهائي للمرة الثانية على التوالى بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف أحرزه مصطفي محمد فى الوقت الإضافي بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.