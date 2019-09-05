رياضة | العميد يتمنى فوز هذا الفريق بكأس مصر ويحذر النني من الدوري التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العميد يتمنى فوز هذا الفريق بكأس مصر ويحذر النني من الدوري التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن أمله بفوز براميدز بكأس مصر على حساب الزمالك، كما حذر محمد النني نجم بيشكتاش من صعوبة الدوري التركي لأنه يعتمد على اللياقة والقوة البدنية بشكل كبير.



وقال حسن في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " استاد بيشكتاش من أفضل الاستادات في أوروبا واتواصل مع أصدقائي في بيشكتاش وأجريت حوار مع مجلة بيشكتاش الأسبوع الماضي قبل انضمام محمد النني للفريق".



وأضاف :"اهنئ النني على انضمامه لبيشكتاش لأنه من أعرق الأندية في تركيا وأتمنى له التوفيق حتى يتمكن من العودة للدوري الإنجليزي ويجب أن يحترس لأن الدوري التركي صعب للغاية ويعتمد على اللياقة والقوة البدنية بشكل كبير وأتمنى أن يترك بصمة مع الفريق".



وتابع :"حال الكرة المصرية يتحول من سئ إلى أسوأ بعد أن كنا الأقوى عربيا وأفريقيا وسبقتنا الكثير من الدول ويجب أن نعتمد على الكفاءات والنظام والانضباط".

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وأردف قائلا :"أقبل العمل مع أي مدير فني لمنتخب مصر وأتمنى الصالح العام للكرة المصرية سواء تواجدت في الجهاز الفني للمنتخب وليس من الضروري أن يدير لاعب سابق اتحاد الكرة".



واستطرد قائلا :"كل اللاعبين الذين اتعامل معهم إخوتي عمرو زكي من اللاعبين (دمثين الخلق) ومن النجوم الذين شاركوا في إنجازات الكرة المصرية".



واختتم حسن تصريحاته قائلاً :"نهائي كأس مصر مباراة صعبة على الفريقين وأتمنى فوز براميدز بالبطولة".