شكرا لقرائتكم خبر عن «أبطال اليد» في ضيافة «3 أيام في الساحل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستقبل أسرة العرض المسرحى «3 أيام فى الساحل»، نجوم منتخب مصر لكرة اليد وأبطال كأس العالم لكرة اليد، غدًا، بعد دعوتهم من قِبل الشركة المنتجة، والفنان محمد هنيدى، على مسرح «كايرو شو» بمدينة 6 أكتوبر.

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وأبدت أسرة العرض ترحيبها بشباب استطاعوا تحقيق إنجاز رياضى كبير لمصر على مستوى العالم.

وتدور أحداث «3 أيام فى الساحل» حول مجموعة من الأشخاص يعيشون داخل فيلا، حيث يُجسد «هنيدي» شخصية زعيم عصابة يحاول السطو على فيلا أحد الأغنياء فى إطار كوميدى.

«٣ أيام فى الساحل» يشارك هنيدى بطولتها النجوم بيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت ومها أبوعوف ومحمد محمود وندا موسى وسامية الطرابلسى وهى من إخراج مجدى الهوارى.