جماهير ليبيريا تجتاح الملعب وعقوبات ضخمة في انتظارهم

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جماهير ليبيريا تجتاحالملعب وعقوبات ضخمة في انتظارهم

الخميس 5 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

اقتحمت الجماهير الليبيرية ملعب مباراة منتخب بلادها مع ضيفه سيراليون، احتفالا بالفوز الثمين، الذى حققه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى ذهاب الملحق المؤهل، لدور المجموعات من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.



سجل ثلاثية منتخب ليبيريا تيرينسي تيسدل من ضربة جزاء، محمد سنجارى من ضربة جزاء وسام جونسون فى الدقائق 18، 82 و 89، بينما أحرز هدف سيراليون الوحيد كوامى كى فى الدقيقة 56 من عمر المباراة.

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ويواجه المنتخب الليبيرى عقوبات من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعد اقتحام الجماهير ملعب المباراة، عقب الفوز على منتخب سيراليون.

وتقام مباراة الإياب بين المنتخبين يوم 8 سبتمبر الجارى فى سيراليون.