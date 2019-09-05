شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: نسعى لحضور 30 ألف مشجع مباراة الزمالك وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه يسعى الى زيادة عدد الجماهير الخاصة بمباراة بيراميدز بنهائى كأس مصر.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث الفضائية أنه حصل على موافقة بحضور 10 الآف مشجع فى المباراة لكنه يأمل فى موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لخروج المباراة بالصورة التى تليق بالكرة المصرية.

وتمنى مرتضى منصور حصول الزمالك على البطولة للتأكيد على أن الفريق يسير فى الطريق الصحيح لتحقيق البطولات الواحدة تلو الآخرى.

مرتضى منصور يعلن وصول ملابس الزمالك الجديدة لمطار القاهرة

أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وصول ملابس الفريق الكروى الأول الجديدة لمطار القاهرة استعداداً لاستلامها للفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

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أكد مرتضى منصور أن ادارة النادى خاطبت وزير المالية للحصول على تصريح خروج الملابس وفقاً لقانون الرياضة مشددًا على أن الملابس من نفس الشركة التى يرتدى الفريق ملابسها حالياً.

وأوضح مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث الفضائية أن نجليه أحمد وأمير انتهيا من اختيار ملابس الفريق خلال جولتهم الأوروبية التى قاموا بها للتفاوض مع مدرب الزمالك الجديد.