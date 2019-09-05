شكرا لقرائتكم مرتضي منصور ينفى أزمة تهديدات الكاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وجود أى مديونيات مالية ضد ناديه خلال الفترة الحالية لأى من اللاعبين.

وأكد مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة الحدث الفضائية أن الاتحاد الأفريقي قام بخصم قيمة مستحقات عبد الله سيسيه قبل أسبوع عندما أرسل مستحقات الفريق الفائز ببطولة الكونفيدرالية الافريقية.

أضاف مرتضى منصور أن الكاف أرسل الى النادى مليون و50 ألف دولار بعد خصم المبلغ المالى وهو ما يؤكد أن النادى سيحصل على رخصة الأندية المحترفة دون أية مشاكل مؤكداً ان الاتحاد الافريقى أرسل الخطاب الى كافة الأندية بالقارة كتعميم لأى فريق يريد المشاركة فى البطولات ويحصل على رخصة الأندية المحترفة.

وكشفت تقارير اعلامية ان نادى الزمالك، يواجه أزمة كبيرة بعدما تلقي اتحاد الكرة خطاب من الاتحاد الأفريقي "الكاف" يطالب فيه الزمالك بسداد المستحقات المالية المتأخرة على النادى لصالح اللاعبين قبل 30 سبتمبر المقبل كمهلة أخيرة وإرسال ما يفيد بإنهاء هذه الأمور المادية.

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وكشف مصدر مطلع، أن تهديد "الكاف" باستبعاد الزمالك من دورى الأبطال، جاء بسبب التأخر فى سداد مستحقات عدد من اللاعبين على رأسهم لاعب الفريق السابق البوركينى عبد الله سيسيه والتى تبلغ قرابة الـ 160 ألف دولار.

وتضمن الخطاب المرسل نسخة منه إلى المدير التنفيذي للزمالك والخاص بتراخيص الأندية، بضرورة سداد النادي لكافة المستحقات الخاصة باللاعبين فى موعد غايته 30 سبتمبر من العام الجاري وتقديم ما يفيد بسداد هذه المديونيات.

كما تضمن الخطاب بأنه سيتم تحويل الأمر إلى لجنة الإنضباط وفى حالة عدم التسوية سيتم سحب رخصة الاحترافية و بالتالي استبعاده من دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.