شكرا لقرائتكم اليوم.. إنطلاق دورى محترفى اليد و المرتبط مواليد 2002... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الخميس ، منافسات دورى محترفى كرة اليد و المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 للموسم المحلى 2019 / 2020 بالجولة الأولى التى تتضمن مواجهات قوية .

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع الطيران و 6 أكتوبر مع الأوليمبى و سبورتنج مع هليوبوليس و البنك الأهلى مع طلائع الجيش و اصحاب الجياد مع حدائق الأهرام و سموحة مع جزيرة الورد و الجزيرة مع الحوار و محافظة الفيوم مع الزهور على صعيد المحترفين و المرتبط .

فيما تقام الجولة الثانيو يوم الخميس القادم بلقاءات بين كلا من ، الطيران مع الزمالك و المعادى مع الأوليمبى و هليوبوليس مع الأهلى و طلائع الجيش مع 6 أكتوبر و حدائق الأهرام مع سبورتنج و جزيرة الورد مع البنك الأهلى و الحوار مع أصحاب الجياد و محافظة الفيوم مع سموحة و الزهور مع الجزيرة .