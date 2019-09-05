شكرا لقرائتكم اليوم.. إنطلاق دورى محترفى اليد و المرتبط مواليد 2002... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الخميس ، منافسات دورى محترفى كرة اليد و المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 للموسم المحلى 2019 / 2020 بالجولة الأولى التى تتضمن مواجهات قوية .
و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الأهلى مع الطيران و 6 أكتوبر مع الأوليمبى و سبورتنج مع هليوبوليس و البنك الأهلى مع طلائع الجيش و اصحاب الجياد مع حدائق الأهرام و سموحة مع جزيرة الورد و الجزيرة مع الحوار و محافظة الفيوم مع الزهور على صعيد المحترفين و المرتبط .
فيما تقام الجولة الثانيو يوم الخميس القادم بلقاءات بين كلا من ، الطيران مع الزمالك و المعادى مع الأوليمبى و هليوبوليس مع الأهلى و طلائع الجيش مع 6 أكتوبر و حدائق الأهرام مع سبورتنج و جزيرة الورد مع البنك الأهلى و الحوار مع أصحاب الجياد و محافظة الفيوم مع سموحة و الزهور مع الجزيرة .
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