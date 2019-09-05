شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: ملعب الإسماعيلية مرشح لاستضافة نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن ملعبى استاد الإسماعيلية وبرج العرب مرشحين لاستضافة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز.

أضاف مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة الحدث الفضائية أن هناك مفاضلة بين الملعبين لاختيار احدهما لإقامة المباراة وأنه لا صحة لاختيار برج العرب بشكل نهائى.

وأكد رئيس الزمالك أن تحدث مع مالك نادى بيراميدز وأكد موافقته على إقامة المباراة بأى مكان.