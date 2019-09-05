شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يستأنف تدريباته اليوم للقاء دبا الحصن الاماراتى ودياً السبت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف اليوم الخميس فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس تدريباته بدون راحة بعد مواجهة أسوان ودياً أمس الاربعاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ، ويستعد الطلائع لمواجهة دبا الحصن الاماراتى ودياً والمقرر لها السبت المقبل .

وقيد الطلائع فى قائمته الأولى 16 لاعبًا هم: "محمد بسام ومحمد شعبان ومصطفى محمود ومحمد ناصف وعاصم صلاح وخالد سطوحى وعلى أحمد مهاب وأبو المجد بوشا وأحمد سمير وفرانك ستيفن وحسن يوسف ومحمد رزق وتالا نداى ومؤمن إبراهيم وعلى محمد أحمد وأحمد هانى حسينى ".

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ثم قيد الطلائع فى قائمته الثانية 14 لاعباً وهم الصفقات الجديدة التى أبرمها فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وضمت : "إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز ومحمد رضا من بتروجت ومحمود سامى من سموحة والتونسى ماهر الحداد والفلسطينى ميشيل ميلاد طارق وحسام باولو من الداخلية وإستعارة الثنائى أحمد علاء من الاهلى وكريم ممدوح من الاتحاد السكندرى وأحمد داوودا من الزمالك فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى "

وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنيًا فى الموسم الجديد.