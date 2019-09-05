الموجز
أطلق الإعلامي سيف زاهر، مبادرة لتهدئة الأوضاع بين قطبي الكرة المصرية "الزمالك والأهلي".
وقال " زاهر " خلال تقديم برنامجه " المذاع عبر فضائية " أون سبورت "، : كفاية كده , هناك غضبا واضحا بين جماهير ومسؤولي قطبي الكرة المصرية، إضافة إلى أن الإعلام الرياضي يشعل الأزمات , لازم نهدى الأوضاع ونفكر في الأجيال القادمة .
مضيفا : عايزين نكون في ظهر الدولة ونشهد انطلاق دوري ممتاز مميز للغاية وتعود الجماهير إلى المدرجات من جديد
كانت هذه تفاصيل خبر سيف زاهر يطلق مبادرة لتهدئة الأجواء بين الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.