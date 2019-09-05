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سيف زاهر يطلق مبادرة لتهدئة الأجواء بين الأهلي والزمالك

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الموجز

أطلق الإعلامي سيف زاهر، مبادرة لتهدئة الأوضاع بين قطبي الكرة المصرية "الزمالك والأهلي".

وقال " زاهر " خلال تقديم برنامجه "  المذاع عبر فضائية " أون سبورت "، : كفاية كده , هناك غضبا واضحا بين جماهير ومسؤولي قطبي الكرة المصرية، إضافة إلى أن الإعلام الرياضي يشعل الأزمات , لازم نهدى الأوضاع ونفكر في الأجيال القادمة .

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مضيفا : عايزين نكون في ظهر الدولة ونشهد انطلاق دوري ممتاز مميز للغاية وتعود الجماهير إلى المدرجات من جديد

 

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