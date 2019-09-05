الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يهدد الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

الموجز

هدد الكاف الزمالك بالاستبعاد من بطولة أفريقيا وإلغاء رخصة النادي، في حالة عدم تسديد مستحقات لاعبيه المتأخرة كاملة و على رأسهم لاعب الفريق السابق البوركينى عبد الله سيسيه والتى تبلغ تقريبا 160 ألف دولار حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ومنح الاتحاد الأفريقي "كاف" مهلة لنادي الزمالك حتى 30 سبتمبر الجاري، لتقديم ما يفيد بسداد تلك المديونيات، موضحًا في خطابه لنادي الزمالك أنه في حال عدم سداد تلك المديونية سيتم تطبيق القرارات عليه فورًا .

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد قرر توقيع عقوبة على نادي الزمالك فى وقت سابق، قدرها 20 ألف دولار بسبب عدم تسليم التذاكر المخصصة للكاف إلى وفد الاتحاد الأفريقى والرعاة فى نهائى الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربى فى البطولة التى توج بها الفريق الأبيض.