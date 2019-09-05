جمال الغندور. رئيس لجنة الحكام : معنديش خصومة مع حد وباب اللجنة مفتوح للجميع

الموجز قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم خلال لقائه بفضائية "تايم اسبورت " : معنديش خصومة مع حد وباب اللجنة مفتوح للجميع . وتابع " الغندور " قائلا : أنه يجب تغيير المنظومة الخاطئة عن الحكام المصريين، موضحا أن كافة الحكام المصريين في ترابط تام ويأملون في تقديم كافة ما لديهم لصالح التحكيم المصري.

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