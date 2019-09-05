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لاعب فرنسي يقترب من الأهلي المصري بتوصية من مدربه الجديد
الخميس 5 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
كشفت تقارير صحفية بلجيكية أن النادي الأهلي المصري، دخل في مفاوضات مع الفرنسي أدريان تريبيل لاعب خط وسط أندرلخت البلجيكي، لتدعيم صفوف المارد الأحمر بناءا على رغبة المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر.
وذكر موقع "فوتبول كرانت" البلجيكي أن النادي الأهلي مهتم بالتعاقد مع أدريان تريبيل خاصة بعد تولي فايلر مهمة تدريب النادي، وهو ما يجعل ملف التعاقدات في القلعة الحمراء مفتوحا ولم يغلق حتى الآن.
يذكر أن القيد المحلي في مصر يستمر حتى يوم ١٧ من شهر سبتمبر الجاري، وهو ما يمنح الإدارة الحمراء فرصة لإبرام صفقات جديدة.
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