شكرا لقرائتكم خبر عن المعيار الآسيوي كشف حال 10 أندية و6 «انتظار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

فيما امتدح مدير تراخيص الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجان ناير عمل رابطة الدوري السعودي للمحترفين في استيفاء معايير الرخصة الآسيوية ومتابعة الالتزامات المالية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كان عدد من الأندية منها النصر والهلال والأهلي والشباب والفيصلي والتعاون أعلنت إنهاء كافة المتطلبات والمعايير للحصول على الرخصة الآسيوية.

وكانت رابطة دوري المحترفين استقبلت مهاجان ناير، الذي عبر عن سعادته البالغة بمستوى الاحترافية والدقة التي عملت خلالها الرابطة في الفترة الماضية مع الأندية، مشيداً بالتزام الأندية بالتزاماتهم المالية وجميع متطلبات الرخصة الآسيوية التي انتهت معاييرها الـ5 وهي: معيار البنية التحتية، والمعيار الإداري، والمعيار الرياضي، والمعيار القانوني، والمعيار المالي.

يذكر أن إدارة التراخيص في الرابطة أعلنت نهاية فترة تقديم مستندات المعيار المالي للرخصة الآسيوية السبت الماضي، إذ سيتم إعلان النتائج منتصف أكتوبر القادم، بعد أن تخضع تلك الطلبات إلى المراجعة والتحقيق.