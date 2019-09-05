شكرا لقرائتكم خبر عن ابن نافل يكشف الهلال لـ«كويلار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

التقى رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بمقر النادي باللاعب الكولومبي المنضم حديثا للفريق جوستافو كويلار وذلك بعد وصوله للرياض، وقد تجول اللاعب في مرافق النادي واطلع على جميع منشآته، وتمنى ابن نافل التوفيق للاعب مع بقية زملائه وأن يحقق ما تطمح إليه جماهير الهلال.

على صعيد آخر، أبدى اللاعب جوستافو جاهزيته للقاء الهلال القادم.

وفي شأن آخر، قررت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد السوري إيقاف اللاعب الهلالي عمر خربين عن تمثيل منتخب بلاده لأجل غير مسمى وذلك بعد اعتذاره عن الانضمام إلى منتخب بلاده بسبب مولوده الأول (خالد).

ميدانيا، يعاود الفريق الهلالي تدريباته الاعتيادية بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبي الفريق التي استمرت 5 أيام. هذا وسيبدأ الفريق اليوم استعداده للقاء الفريق في الجولة الـ3 أمام الفيحاء ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان يوم 14 من الشهر الجاري على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض.