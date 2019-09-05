شكرا لقرائتكم خبر عن «مونديال تميم» يعيد نظام الرق والعبودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبة (القاهرة)

ليس لحياة الإنسان ثمن أو قيمة داخل دويلة قطر، هذا وأكثر في ظل الأزمة الإنسانية ونظام الرق والعبودية الذي يعاني منه مئات الآلاف من العمال تحت وطأة نظام الحمدين.

فوفق تقديرات اتحاد النقابات الدولي، فإن أكثر من 4 آلاف عامل أجنبي سيلقون حتفهم بحلول «مونديال تميم» في 2022، قياساً بمعدل وفيات العمالة الأجنبية.

الممارسات غير العادلة للمافيا القطرية، دفعت دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان للمطالبة بسحب شرف استضافة كأس العالم من تميم وعصبته، نظراً لتناقض أخلاقيات «الفيفا» مع ما يرتكبه تنظيم الحمدين من جرائم.

الباحث في العلوم السياسية بجامعة لوزان السويسرية سيمسون يماني، ندد بغياب الشفافية لدى النظام القطري، بعدم الكشف عن الإحصاءات الحقيقية حول عدد الوفيات.