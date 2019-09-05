شكرا لقرائتكم خبر عن «مونديال تميم» يعيد نظام الرق والعبودية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - طارق طلبة (القاهرة)ليس لحياة الإنسان ثمن أو قيمة داخل دويلة قطر، هذا وأكثر في ظل الأزمة الإنسانية ونظام الرق والعبودية الذي يعاني منه مئات الآلاف من العمال تحت وطأة نظام الحمدين.
فوفق تقديرات اتحاد النقابات الدولي، فإن أكثر من 4 آلاف عامل أجنبي سيلقون حتفهم بحلول «مونديال تميم» في 2022، قياساً بمعدل وفيات العمالة الأجنبية.
الممارسات غير العادلة للمافيا القطرية، دفعت دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان للمطالبة بسحب شرف استضافة كأس العالم من تميم وعصبته، نظراً لتناقض أخلاقيات «الفيفا» مع ما يرتكبه تنظيم الحمدين من جرائم.
الباحث في العلوم السياسية بجامعة لوزان السويسرية سيمسون يماني، ندد بغياب الشفافية لدى النظام القطري، بعدم الكشف عن الإحصاءات الحقيقية حول عدد الوفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر «مونديال تميم» يعيد نظام الرق والعبودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.