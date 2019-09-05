شكرا لقرائتكم خبر عن «مالي».. الاختبار الأول للأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يدشن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مشواره الجديد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مساء اليوم (الخميس) بلقاء ودي مع منتخب مالي على استاد محمد بن فهد بالدمام في تمام الساعة الـ8 مساء.يدخل منتخبنا الوطني لقاء الليلة استعداداً لافتتاحية تصفيات كأس العالم القادمة 2022 بلقاء منتخب اليمن الشقيق يوم الثلاثاء القادم في مملكة البحرين، ويعد لقاء الليلة هو أول اختبار لمدرب منتخبنا الجديد هيرفي رينارد الذي اختار أسماء شابة لتشكيلة الأخضر مدعومة ببعض لاعبي الخبرة.

ويعتمد هيرفي على العناصر الشابة لاسيما في خط المقدمة، إذ اختار الثلاثي الشاب عبدالله الحمدان وهارون كمارا وفراس البريكان، أما في حراسة المرمى فتم الاعتماد على عناصر الخبرة بوجود محمد العويس وعبدالله المعيوف وفواز القرني، ويعتبر منتخب مالي من المنتخبات الأفريقية القوية، وبلا شك فإن اللقاء هو اختبار حقيقي للأخضر استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس العالم، ويملك منتخب مالي في صفوفه أسماء شهيرة يتقدمهم مهاجم بورتو البرتغالي موسى ماريجا.