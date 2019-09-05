شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضية» السعودية تنقل 8 مباريات للمنتخب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) قدم مدير عام القنوات الرياضية السعودية غانم القحطاني شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لحرصه على أن تكون كل مباريات المنتخب السعودي تبث عبر القنوات الرياضية السعودية الودية، أو الرسمية بداية من مباريات منتخبنا الوطني الأول في التصفيات التأهيلية لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023 وجميع مباريات المنتخبات التي تلعب في نفس مجموعة الأخضر والتي تضم (اليمن، سنغافورة، فلسطين، أوزبكستان)، كما سيتم نقل مباراة السعودية ومالي (ودية) اليوم الخميس في مدينة الدمام مع استديو تحليلي مصاحب، وسيتم نقل المباريات وفق المواعيد التالية: قدم مدير عام القنوات الرياضية السعودية غانم القحطاني شكره لرئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لحرصه على أن تكون كل مباريات المنتخب السعودي تبث عبر القنوات الرياضية السعودية الودية، أو الرسمية بداية من مباريات منتخبنا الوطني الأول في التصفيات التأهيلية لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023 وجميع مباريات المنتخبات التي تلعب في نفس مجموعة الأخضر والتي تضم (اليمن، سنغافورة، فلسطين، أوزبكستان)، كما سيتم نقل مباراة السعودية ومالي (ودية) اليوم الخميس في مدينة الدمام مع استديو تحليلي مصاحب، وسيتم نقل المباريات وفق المواعيد التالية: 1- اليمن والسعودية ١٠ سبتمبر 2- السعودية وسنغافورة ١٠ أكتوبر 3- فلسطين والسعودية ١٥ أكتوبر Advertisements 4- أوزبكستان والسعودية ١٤ نوفمبر 5- السعودية واليمن ٢٦ مارس 6- السعودية وفلسطين ٤ يونيو 7- سنغافورة والسعودية ٣١ مارس 8- السعودية وأزبكستان ٩ يونيو.



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