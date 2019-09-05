شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والعراق في مواجهة رد الدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أ ف ب) (المنامة)

تتجه الأنظار اليوم إلى المنامة حيث تقام مباراة القمة بين البحرين والعراق في الجولة الأولى من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، وتقام غدا 16 مباراة بمشاركة 10 منتخبات عربية، تبدو مهمتها سهلة نسبيا باستثناء قمة البحرين والعراق، ومباراة فلسطين مع أوزبكستان، وتستمر المنافسات حتى التاسع من يونيو 2020، بمشاركة 40 منتخبا تم توزيعها على ثماني مجموعات، تضم كل منها خمسة منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 منتخبا) إلى نهائيات كأس آسيا والدور النهائي من تصفيات المونديال.

وفي قمة ثأرية يلتقي المنتخبان البحريني والعراقي على ملعب البحرين الوطني بالرفاع، في ثاني مواجهة بينهما خلال ثلاثة أسابيع، بعد الأولى في نهائي بطولة غرب آسيا في 14 أغسطس الماضي في كربلاء، عندما توج البحرين باللقب بفوزه بهدف وحيد.

ويأمل المنتخب البحريني بقيادة مدربه البرتغالي هيليو سيزار في تجديد فوزه على العراق ليخطو بثبات نحو حصد أحد المقعدين المؤهلين مباشرة للدور النهائي لتصفيات المونديال، خصوصا وأن المجموعة تضم إيران المرشحة بقوة للصدارة.

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في المقابل، يطمح العراق إلى رد الاعتبار على الأراضي البحرينية معولا على محترفيه وإبرزهم جستن ميرام (أورلاندو سيتي الأمريكي) وأحمد ياسين (هاكن السويدي) وعلي عدنان (فانكوفر الكندي).

وتحل عمان ضيفة على الهند في اختبار سهل أيضا، والأمر ذاته بالنسبة للكويت والأردن في المجموعة الثانية حيث يلعب الأول مع ضيفته نيبال، والثاني مع مضيفته تايوان.

وتعود الكويت للمشاركة بعد رفع الاتحاد الدولي الإيقاف الذي فرض على البلاد في أواخر العام 2015 على خلفية التدخل السياسي في الشأن الرياضي، قبل أن يرفعه في ديسمبر 2017.