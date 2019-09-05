شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المبارزة يطلق «هوية» بطولة المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أطلق الاتحاد السعودي للمبارزة الهوية والشعار الجديد لبطولة المملكة للمبارزة (المفتوحة) للبنين التي تتضمن 3 جولات؛ هي الماسية والذهبية والفضية (للبنين)، كما شملت الهوية منافسات السيدات التي تتكون من 4 جولات؛ هي الماسية والذهبية والفضية، إضافة إلى البرونزية.

ويهدف الاتحاد من إطلاق الهوية الجديدة إلى زيادة التنافس خلال الجولات على مدار الموسم، وفقا للنقاط التي تميز كل جولة، إلى جانب تغيير نظام البطولة بتقسيم الفرق إلى مجموعتين في دور الـ8 من البطولة، بحيث تتكون كل مجموعة من 4 فرق.

كما تم السماح للاعبين المقيمين والمواليد والخليجيين بالمشاركة في جميع الجولات، لتحقيق أهداف الاتحاد وزيادة الاحتكاك والمنافسة.