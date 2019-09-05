شكرا لقرائتكم خبر عن مزاين المناطق هل تشبه دوري كرة القدم؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

دعا نادي الإبل جميع المهتمين لطرح آرائهم ومشاركاتهم حول حول آلية مزاين المناطق، وكشف عدد من الآراء ضرورة الاهتمام بعدة ضوابط من شأنها إخراج مزاين المناطق بصورة داعمة للمنافسات منها اختيار الوقت بأن يكون على مسافة بعيدة من مواعيد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وأن تكون مزاين المناطق في وقت الوسم.

وطالب عايض حمود بربط جوائز المناطق بجائزة الملك عبدالعزيز ليكون التكريم في حفل واحد للتحفيز والتشجيع واستلام الجوائز سوياً من راعي المهرجان الأكبر. كما طالب محمد البديري بأن تكون مزاين المناطق خاصة للذين لم تسبق لهم المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز والعكس. وأشار عبدالله الدوسري إلى ضرورة وضع جوائز قيمة في المناطق، كما اقترح سعد النصافي أشواطا للفحل والتلاد والفردي وتعيين أسواق نموذجية للإبل في المناطق، واقترح آخرون أن تكون من فئات 20 و30 و40 والفردي ودق وتلاد. وجاءت بعض الاقتراحات بأن يكون التأهل لمهرجان الملك عبدالعزيز محصورا للمراكز الأولى الفائزة بمزاين المناطق، بما يقارب تصفيات كرة القدم.

وطرح نادي الإبل إيميلا ورقم «واتساب» لتلقي الآراء والمقترحات وتدقيقها للخروج بما يدعم مزاين المناطق.

جاء ذلك في وقت نشرت "الخليج 365" تقريرا عن تحديد 13 مزاين للإبل برعاية أمراء المناطق. وكان رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين زف بشارة توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدراسة إقامة مزاين بمناطق المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استمرار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.