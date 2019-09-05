شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد الهجن» يحذّر الملاك من 183 مادة محظورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

حذّرت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد في نسخته الثانية من 183 مادة منشطة محظورة في سباقات الهجن.

ودعت الملاّك للالتزام بالأنظمة واللوائح وتجنيب هجنهم هذه المواد حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات ومنها الاستبعاد من المسابقة.

ولفتت اللجنة إلى أن تطبيق نظام الفحص المخبري للكشف عن المنشطات يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 205 الخاص بالموافقة على اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات الرياضية، إذ يتم الكشف من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وهي جهة محايدة غير تابعة للاتحاد السعودي للهجن.

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ويأتي ذلك مع قرب انطلاقة الأشواط الختامية يوم الجمعة القادم وتستمر حتى يوم السبت 15 محرم 1441هـ، الموافق 14 سبتمبر 2019، وذلك على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد في نسخته الثانية، أن المنافسات تستمر لمدة 7 أيام متواصلة، على فترتين صباحية تبدأ الساعة الـ6 صباحاً، وفترة مسائية تبدأ من الساعة 3:30 عصراً، مشيرا إلى أن الأشواط الختامية تتضمن تنفيذ (173) شوطاً (بكار - قعدان) مخصصة لفئات (الحقايق واللقايا والجذاع والثنايا والحيل والزمول)، تشمل 20 شوطا للرموز.

وشهدت منافسات مهرجان ولي العهد للهجن مشاركة 8 دول عربية وصديقة منها جمهورية فرنسا للمنافسة على جوائزه التي بلغت (52) مليون ريال وهدايا عينية، تنافس عليها ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد (439) شوطا.