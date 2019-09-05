الفيصل: أرضنا الطيبة تستقبل العالم

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جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض) أعرب رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته باستمرار استضافة المملكة للعديد من الأحداث العالمية رياضياً، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالنزال التاريخي لبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، الذي سيجمع بين الملاكم المكسيكي «آندي رويز جونيور» ومنافسه البريطاني «أنثوني جوشوا» والمقرر إقامته في الدرعية في 7 ديسمبر المقبل، وقال في تصريح صحفي: «الشعب السعودي محب وعاشق للرياضة ومتحمس جداً لهذا الحدث العالمي، لدينا في المملكة رؤية طموحة ترسم مستقبلاً مشرقاً على مختلف الأصعدة، والرياضة جزء أساسي من هذه الرؤية سواء من جانب استضافة أبرز الأحداث أعرب رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته باستمرار استضافة المملكة للعديد من الأحداث العالمية رياضياً، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالنزال التاريخي لبطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، الذي سيجمع بين الملاكم المكسيكي «آندي رويز جونيور» ومنافسه البريطاني «أنثوني جوشوا» والمقرر إقامته في الدرعية في 7 ديسمبر المقبل، وقال في تصريح صحفي: «الشعب السعودي محب وعاشق للرياضة ومتحمس جداً لهذا الحدث العالمي، لدينا في المملكة رؤية طموحة ترسم مستقبلاً مشرقاً على مختلف الأصعدة، والرياضة جزء أساسي من هذه الرؤية سواء من جانب استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية في المملكة أو من جانب تطوير القطاع الرياضي ونمط الحياة المرتكز على الرياضة والصحة في المملكة». وأضاف: «الرياضة هي وسيلة تواصل مع العالم أجمع ورسالة محبة من المملكة للعالم وخطوة أخرى في سبيل توجه السعودية لاستقبال العالم في أرضها الطيبة، ورياضة الملاكمة لديها شعبية واسعة في العالم وفي عالمنا العربي أيضاً وتحديداً في السعودية، وهذا النزال هو الأكبر على الساحة حالياً لذلك عملنا بجهد كبير طيلة الأشهر الماضية مع مختلف الأطراف على جلب هذا الحدث العالمي ليكون أحد أبرز الفعاليات الرياضية ضمن موسم الدرعية وبلا شك أحد أبرز الأحداث الرياضية التي تستضيفها المملكة هذا العام». وأوضح المدير التنفيذي لشركة ماتش روم – إيدي هيرن، أن أصداء وردود أفعال الجماهير بعد تأكيد موعد النزال كانت رائعة وتبعث الحماسة، وقال: «في الأول من يونيو 2019 صعق رويز العالم وأحدث مفاجأة بتغلبه على جوشوا، لقد سُجلت تلك اللحظة في تاريخ الملاكمة للأبد، ومنذ تلك اللحظة والجميع يتساءل عن موعد النزال القادم ومكانه»، وأضاف: «نحن سعداء جداً باختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة النزال التاريخي الذي يعتبر من أهم الأحداث الرياضية، وسيقام النزال في حلبة خارجية وسط المناظر الأثرية لمدينة الدرعية التاريخية مصممة خصيصاً لأكثر من 16 ألف مشجع، هذا النزال سيضع بصمته في تاريخ الملاكمة مثل نزالي مانيلا وكنشاسا وسيتمكن جميع عشاق الملاكمة ومحبي الرياضة من متابعة النزال مباشرة على سكاي سبورتس ودازن».



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