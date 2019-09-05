3 ساعات تصوير فيديو ترويجي للنزال التاريخي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) 3 ساعات قضاها الملاكمان آندي روي، وأنثوني جوشوا، لتصوير الفيديو الترويجي المخصص للنزال الكبير الذي يجمعهما السبت 7 ديسمبر 2019 تحت شعار «صراع على الكثبان الرملية»، على بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، إذ تم التصوير في الدرعية التاريخية أحد المواقع الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو، حيث حظي طرفا «نزال القرن» بجولة ثقافية على الدرعية للاطلاع على القيمة التاريخية لها التي تحمل إرثاً تاريخياً لتأسيس وتوحيد المملكة العربية

3 ساعات قضاها الملاكمان آندي روي، وأنثوني جوشوا، لتصوير الفيديو الترويجي المخصص للنزال الكبير الذي يجمعهما السبت 7 ديسمبر 2019 تحت شعار «صراع على الكثبان الرملية»، على بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل، إذ تم التصوير في الدرعية التاريخية أحد المواقع الأثرية المدرجة على قائمة اليونيسكو، حيث حظي طرفا «نزال القرن» بجولة ثقافية على الدرعية للاطلاع على القيمة التاريخية لها التي تحمل إرثاً تاريخياً لتأسيس وتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (طيب الله ثراه). من جانبهما، وعد الملاكمان العالميان خلال المؤتمر الصحفي الجماهير في العالم عامة والجماهير السعودية على وجه التحديد بنزال لا يُنسى مبديين سعادتهما بالتواجد في المملكة ومشيدين بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، حيث أكد الملاكم البريطاني أنثوني جوشوا (22 انتصارا - 21 بالضربة القاضية، وهزيمة واحدة) بأن مسيرته الرياضية تتمحور حول الأحداث المهمة ورغبته في منح الجماهير لحظات خاصة تبقى بذاكرتهم للأبد، وقال: «أريد الفوز بهذا النزال التاريخي وتخليد هذه اللحظة في تاريخ الملاكمة، إنها لحظة خاصة جداً وسعيد لكوني جزءا منها ومتشوق للقاء جماهير الملاكمة ومحبي الرياضة الشغوفين في السعودية الذين غمروني بالاستقبال الحار وحسن الضيافة منذ وصولي للمملكة، لقد تعلمت الكثير من النزال السابق وسأقوم بإطلاق الوحش الذي بداخلي وأتلافى الأخطاء لاستعادة اللقب». فيما قال الملاكم المكسيكي رويز جونيور (33 انتصارا - 22 بالضربة القاضية، وهزيمة واحدة) والملقّب بالمدمّر: «حققت إنجازا تاريخيا غير مسبوق بفوزي على جوشوا وحصولي على اللقب في المرة الماضية، قلتها سابقاً وسأقولها مرة أخرى لقد تغلبت على جوشوا في ماديسون سكوير غاردن بنيويورك وأعدت صياغة التاريخ، ولدي الفرصة الآن لأصبح أول بطل يحافظ على لقب الوزن الثقيل في منطقة الشرق الأوسط، هذا النزال في الدرعية سيكون في ذاكرة الجماهير لفترة طويلة، ولدي ثقة كبيرة بإنهاء مسيرة جوشوا في الدرعية، وأنا سعيد هذه الليلة بتواجدي هنا في السعودية ومسرور بما وجدته من استقبال وتنظيم رائع».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.