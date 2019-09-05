شكرا لقرائتكم خبر عن الصنيع يعود للاتحاد رئيسا تنفيذيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أصدر رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي قرارا بتعيين حمد الصنيع رئيسا تنفيذيا للنادي، وقدم الحائلي شكره لعضو مجلس الإدارة إبراهيم بخيت على جهوده في الفترة الماضية التي قام بها في منصب الرئيس التنفيذي للنادي، واستمراره ضمن عضوية مجلس الإدارة الحالي.

من جانب آخر يستأنف الفريق الكروي الأول غدا (الجمعة) تدريباته استعدادا لمباراة ضمك (الجمعة) 13 سبتمبر الجاري على ملعب المحالة في أبها ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة سييرا للاعبين خلال الأيام الماضية.

حمد الصنيع