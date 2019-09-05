شكرا لقرائتكم خبر عن المسحل: نسعى لإعادة الحكم السعودي لقيادة المباريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، انهم سوف يسعون لإعادة الحكم السعودي لقيادة المباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد التعاقد مع رئيس لجنة حكام أجنبي يملك خبرات دولية واسعة، وتحدث المسحل للإعلاميين بعد زيارته تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة في الخبر أمس (الأربعاء) حول المباراة الودية التي سيخوضها المنتخب السعودي أمام المنتخب المالي اليوم (الخميس) وهي الأولى للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين في الفترة المقبلة بداية من مواجهة المنتخب اليمني في العاشر من سبتمبر الجاري في التصفيات الأولية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبين أن الهدف المنظور مع المدرب هو أن يتقدم المنتخب السعودي في التصنيف الدولي من مركزه الحالي إلى المركز (50) على الأقل في الفترة المقبلة بعد أن بات المنتخب السعودي في المركز (68) مبينا أن هيرفي مدرب مشهود له بالكفاءة والقدرة على تحقيق المنجزات كونه الوحيد الذي قاد منتخبين أفريقيين مختلفين لحصد بطولة القارة السمراء، كما خطا خطوات ممتازة مع المنتخب المغربي وقاده لمركز متقدم أيضا في التصنيف العالمي. وعن مكان إقامة مباراة الذهاب أمام المنتخب الفلسطيني في التصفيات الأولية من التصفيات نفسها، قال المسحل: «هناك تواصل مع اللواء جبريل الرجوب من أجل الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن. وسيتم التوصل قريبا إلى اتفاق في ظل العلاقة الوطيدة بين الاتحادين الشقيقين». وتحفظ المسحل على التحدث حول قضية اللاعب «المعطل» عبدالله السالم، بعد النزاع بين النصر والفيحاء بشأن انتقاله النهائي من الفيحاء للنصر، مبينا أنها قضية منظورة ولا يمكن الحديث حولها لوجود لجان مختصة بذلك. وتطرق إلى موضوع تحديد سقف أعلى لرواتب اللاعبين السعوديين بحيث لا يتجاوز (150) ألف ريال شهريا، مبينا أن اتخاذ أي قرار يتم بعد الحصول على مرئيات الأندية ذات العلاقة.

وفي ما يتعلق بتقليص عدد اللاعبين الأجانب المحترفين بالأندية قال المسحل: «قد يرى البعض أن هناك جانبا سلبيا، لكن في المقابل يجب الإشارة إلى أن هناك 4 أندية وصلت للدور ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا وهذا لم يحدث إلا من قرابة (10) أعوام، وبكل تأكيد أن أي قرار يخص اللاعبين الأجانب له إيجابيات وسلبيات حيث إن هناك (8) لاعبين أجانب في الموسم الماضي أحدهم احتياط والآن تم التقليص ليكون الجميع في الملعب، وسيكون هناك تقييم كامل للتجربة من خلال الجلوس مع المدرب وكذلك اللجنة الفنية بقيادة تركي السلطان ومع رابطة دوري المحترفين والأندية، كل هذه الأمور وبعد أن نستمع لجميع المرئيات حينما نحدد ما هو الخيار الأفضل بهذا الموضوع». واستطرد: «لا ننسى أيضا ان هناك أندية موقعة مع لاعبين لعدة سنوات، ولذا يجب أن ننظر من كافة الجوانب قبل أن نتخذ قرارات بهذا الشأن بحيث لا يتم الاستعجال».