شكرا لقرائتكم "كهربا" يلمح للانتقال للأهلي ومرتضي يهدد بإيقافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 9 ساعات في 4 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 4 سبتمبر 2019 / 19:07

ألمح صانع ألعاب فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي المصري محمود عبد المنعم "كهربا" إلى احتمال انضمامه إلى بطل الدوري المصري فريق الأهلي بعد انتهاء ارتباطه بالفريق البرتغالي، إذ شكر الجماهير الحمراء على دعمها له خلال الفترة الماضية. وقال :"أشكر جماهير الأهلي على المساندة، وأقول لها "الخير قادم، وسأحقق أمنية كبيرة قريبا". من دون أن يفسر المقصود بالجملة الأخيرة . وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أنه في مرحلة انتقالية بالدوري البرتغالي، لذا لم يوقع على شرط جزائي بمبلغ كبير ليتمكن من الرحيل في حال عدم تأقلمه.



فيما توعد رئيس الزمالك مرتضى منصور بإيقاف"كهربا" في حال عاد إلى مصر ووقع للغريم الأهلي ، مشيرا إلى أن اللاعب يستفز جماهير "القلعة البيضاء" بالحديث عن احتمال انضمامه للنادي "الأحمر"، مؤكدا أن بحوزته مستندات تدين اللاعب، وكشف عن أنه سمح لكهربا مرتين بالانتقال لنادي الاتحاد السعودي وحصل اللاعب على مبالغ مالية كبيرة ثم تمرد بعد عودته ولم ينتظم في التدريبات حتى هرب للبرتغال.

على صعيد متصل، رفض رئيس اللجنة الموقتة لإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم عمرو الجنايني تأجيل المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز الأحد المقبل، إذ طالب الناديان تأجيلها إلى 20 الجاري، لكن الاتحاد رفض، لأنه موعد مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك.